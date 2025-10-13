Burcu Kara büyüdüğü eve veda etti: Depremden çok korkuyoruz, bu yüzden maalesef vedalaşıyoruz

Oyuncu, büyüdüğü kasabadaki evden ayrılma sebebinin bölgenin deprem riski olduğunu belirtti. Ailesinin güvenlik nedeniyle yeni bir eve taşındığını şu sözlerle aktardı:

"Büyüdüğüm kasabadan, büyüdüğüm evden maalesef eşyalarla ayrıldık. 99 yılından önce yapıldı bu ev çünkü biz 92 yılında taşındık. Depremden çok korkuyoruz. Burada bir aile apartmanı yapıldı. Annemler ve halamlarla birlikte oraya taşınıyoruz. Gemlik, Bursa, İznik maalesef fay hattı. Bu evi bırakıp gidiyoruz maalesef. Bu denize büyüdüm ben. Ailemin evinin bir ayağı deniz bir ayağı göl. Bu yüzden maalesef vedalaşıyoruz. Umarım geri geliriz."