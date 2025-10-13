Burcu Kara büyüdüğü eve veda etti: Depremden çok korkuyoruz, bu yüzden maalesef vedalaşıyoruz
Yönetmen eşi Fırat Parlak’la mutlu bir evlilik sürdüren ve her yaz Marmara Bölgesi'nin doğal güzelliklerinden olan İznik Gölü yamaçlarındaki bahçelerinde vakit geçirmesiyle bilinen ünlü oyuncu Burcu Kara büyüdüğü eve deprem korkusu nedeniyle veda etti.
2016 yılında yapımcı ve yönetmen Fırat Parlak ile Belçika'da dünya evine giren ve bu evlilikten 2017'de Ali Çınar'ı, 2022'de ise Can'ı kucaklayan ünlü oyuncu Burcu Kara, çocukluğunun geçtiği İznik Gölü yamaçlarındaki aile evine veda etti.
2004 yılında "Haziran Gecesi" dizisindeki "Duygu" karakteriyle geniş kitlelerce tanınan, "Elveda Derken," "Tatar Ramazan" ve "Romantik Komedi" film serisi gibi başarılı projelerde yer alan Kara, veda anlarında yaşadığı duygusal anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Oyuncu, büyüdüğü kasabadaki evden ayrılma sebebinin bölgenin deprem riski olduğunu belirtti. Ailesinin güvenlik nedeniyle yeni bir eve taşındığını şu sözlerle aktardı:
"Büyüdüğüm kasabadan, büyüdüğüm evden maalesef eşyalarla ayrıldık. 99 yılından önce yapıldı bu ev çünkü biz 92 yılında taşındık. Depremden çok korkuyoruz. Burada bir aile apartmanı yapıldı. Annemler ve halamlarla birlikte oraya taşınıyoruz. Gemlik, Bursa, İznik maalesef fay hattı. Bu evi bırakıp gidiyoruz maalesef. Bu denize büyüdüm ben. Ailemin evinin bir ayağı deniz bir ayağı göl. Bu yüzden maalesef vedalaşıyoruz. Umarım geri geliriz."
Burcu Kara'nın İznik Gölü kıyısındaki, hem deniz hem de göl manzarasına sahip evine vedası, sevenlerinden büyük ilgi ve duygusal yorumlar aldı.