Burcu Kara ikinci kez anne oldu: "Can'ımız geldi"

2016 yılında Fırat Parlak ile nikah masasına oturan oyuncu Burcu Kara, ikinci kez anne oldu. Erkek bebek dünyaya getiren Kara, güzel haberi Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

CAN'IMIZ GELDİ

Hastaneden paylaşım yapan Burcu Kara, doğum yaptığını duyurdu. Oğlunun elini tuttuğu anı paylaşan Kara, "Can'ımız geldi" dedi.

Seda Bakan, Deniz Seki, Gonca Vuslateri, Merve Özbey, Ebru Akel ve Bengü gibi ünlü isimler başta olmak üzere; Kara'ya birçok takipçisi iyi dileklerini iletti.

40'INCI HAFTA PAYLAŞIMI

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan oyuncu, her anını takipçileriyle paylaştı. Son günlerde karnı burnunda pozlar veren Burcu Kara, 40'ncı haftada çekildiği pozları hayranlarının beğenisine sundu. Paylaşımına da, "41'i paylaşabilir miyim sizinle bilmiyorum. Hazır fotoğraf çekenim varken bunlar da elimizde bulunsun. Her an her şey olabilir bu süreçte. İyi ki almışım bu yazı yazılan tabloları da,çok işe yarıyor." notunu düştü.

"36 BEDEN GÜNLERİME ARA VERİYORUZ"

Geçtiğimiz hafta siyah elbisesiyle çekilen fotoğrafını Instagram'dan yayınlayan Burcu Kara, hamile olduğunu şu sözlerle duyurmuştu:

Bu ara biraz kilo aldım. 36 beden günlerime bir süre ara veriyoruz. Balıketli bir Burcu'ya hazır olun!