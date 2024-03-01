Burcu Kara'dan nostaljik paylaşım: 'Mutlu yıllar küçük kız'
Şimdilerde Kanal D'nin fenomen dizisi 'Arka Sokaklar'da 'Komiser Seval' karakterini canlandıran iki çocuk annesi Burcu Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni yaşını kutladı.
1 / 5
2016 yılında evlendikten sonra oğulları Ali ve Can'ı kucağına alan Burcu Kara bir süre setlere ara vermişti. Arka Sokaklar dizisiyle yeniden ekranlarda boy gösteren oyuncu 44. yaşına girdi.
2 / 5
Doğum gününe özel bir çocukluk fotoğrafını paylaşan Kara altına, 'Mutlu yıllar küçük kız' notunu düştü. Takipçileri oyuncuya yeni yaşı için güzel dileklerde bulundu
3 / 5
Yönetmen Fırat Parlak ile mutlu bir evlilik sürdüren Burcu Kara'nın Ali Çınar (7) ve Can (2) adında iki oğlu var.
4 / 5