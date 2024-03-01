Burcu Kara'dan nostaljik paylaşım: 'Mutlu yıllar küçük kız'

Şimdilerde Kanal D'nin fenomen dizisi 'Arka Sokaklar'da 'Komiser Seval' karakterini canlandıran iki çocuk annesi Burcu Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni yaşını kutladı.

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Burcu Kara'dan nostaljik paylaşım: 'Mutlu yıllar küçük kız' - Resim : 1

2016 yılında evlendikten sonra oğulları Ali ve Can'ı kucağına alan Burcu Kara bir süre setlere ara vermişti. Arka Sokaklar dizisiyle yeniden ekranlarda boy gösteren oyuncu 44. yaşına girdi.

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Burcu Kara'dan nostaljik paylaşım: 'Mutlu yıllar küçük kız' - Resim : 2

Doğum gününe özel bir çocukluk fotoğrafını paylaşan Kara altına, 'Mutlu yıllar küçük kız' notunu düştü. Takipçileri oyuncuya  yeni yaşı için güzel dileklerde bulundu 

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Burcu Kara'dan nostaljik paylaşım: 'Mutlu yıllar küçük kız' - Resim : 3

Yönetmen Fırat Parlak ile mutlu bir evlilik sürdüren Burcu Kara'nın Ali Çınar (7) ve Can (2) adında iki oğlu var.

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Burcu Kara'dan nostaljik paylaşım: 'Mutlu yıllar küçük kız' - Resim : 4