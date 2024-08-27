Burcu Kıratlı: Aşka özlem duyuyorum

'AŞKA ÖZLEM DUYUYORUM AMA HİSSETMEM LAZIM'

Aşk kadınıyım ben. Şu anda da iyiyim kafamı dinliyorum. Aşka özlem duyuyorum, hissetmem lazım ama. Karşılıklı bir şey bu. Doğru kişiyi seçmek lazım. Kısmet işleri birazda karışık işler. Sevilmek bu hayattaki en güzel şey. Galiba hep ben sevilen taraf oldum ilişkilerimde. Yaralarımız var, her ilişki bir şeyler katıyor insana. Tecrübelerimiz var.