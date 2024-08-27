Burcu Kıratlı: Aşka özlem duyuyorum

Şarkıcı Sinan Akçıl'la iki kez nikâh masasına oturup; ilk olarak dokuz ayda, daha sonra 15 ayda boşanan oyuncu Burcu Kıratlı, aşka duyduğu özlemi dile getirdi.
'BANA ÇOK EVLİLİK TEKLİFİ GELİYOR' DEMİŞTİ
Kıratlı, geçtiğimiz günlerde muhabirlerin kendisine yönelttiği "Sosyal medya üzerinden aldığınız aşk mesajları oluyor mu?" sorusuna, "Bana çok evlilik teklifi geliyor garip bir şekilde" cevabını vererek şaşırtmıştı.
Burcu Kıratlı, önceki gece Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi ve hayatına dair açıklamalarda bulundu.
'AŞKA ÖZLEM DUYUYORUM AMA HİSSETMEM LAZIM'
Aşk kadınıyım ben. Şu anda da iyiyim kafamı dinliyorum. Aşka özlem duyuyorum, hissetmem lazım ama. Karşılıklı bir şey bu. Doğru kişiyi seçmek lazım. Kısmet işleri birazda karışık işler. Sevilmek bu hayattaki en güzel şey. Galiba hep ben sevilen taraf oldum ilişkilerimde. Yaralarımız var, her ilişki bir şeyler katıyor insana. Tecrübelerimiz var.