Burcu Kıratlı ideal erkek profilini anlattı

"İÇSEL OLARAK ROMANTİĞİMDİR"

Burcu Kıratlı, romantik komedi projesi hakkında konuşunca basın mensuplarının "Siz romantik misiniz?" sorusuna da, "Ben içsel olarak çok romantiğimdir. Bunu yansıtamam ama. Karşı taraf genelde beklentiye giriyor ama ben mesafeliyimdir. Benim karşımdaki insandan beklentim yüksektir ama. Klişelere girmek istemem ama sevgi saygı zaten olması gerekiyor. Ben olması gerekenin ötesinde şeyler bekliyorum." diye yanıtladı.