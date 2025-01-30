Burcu Kıratlı ideal erkek profilini anlattı
Şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl ile iki kez evlenip boşanan oyuncu Burcu Kıratlı, basın mensuplarıyla aşk hayatı üzerine sohbet etti.
Önceki gün bir Avm'de basın muhabirleriyle ile aşk hayatı hakkında konuşan oyuncu Burcu Kıratlı, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"İÇSEL OLARAK ROMANTİĞİMDİR"
Burcu Kıratlı, romantik komedi projesi hakkında konuşunca basın mensuplarının "Siz romantik misiniz?" sorusuna da, "Ben içsel olarak çok romantiğimdir. Bunu yansıtamam ama. Karşı taraf genelde beklentiye giriyor ama ben mesafeliyimdir. Benim karşımdaki insandan beklentim yüksektir ama. Klişelere girmek istemem ama sevgi saygı zaten olması gerekiyor. Ben olması gerekenin ötesinde şeyler bekliyorum." diye yanıtladı.
"HAYATIMDA BİRİSİ YOK"
Oyuncu, "Hayatınızda size nasıl davranması gerektiğini bilen bir erkek var mı?" sorusuna da bir kaç saniye sessiz kaldıktan sonra gülerek, "Şu anda hayatımda birisi yok. İlişki aradığım bir dönemde değilim şu anda. Böyle de iyiyim. İyiyim diyelim iyi olalım" dedi.