Burcu Kıratlı'dan Sinan Akçıl ile barıştığı iddialarına yanıt

Daha önce iki kere evlenip ayrılan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın yeniden barıştığı iddiası gündem olmuştu. Ünlü ikiliden Kıratlı, haklarında çıkan haberlere son rlerin ardından Burcu Kıratlı, bir magazin programına konuştu. Ünlü oyuncu, ''Evet sabah gördüm. Tabii ki böyle bir barışma yok" dedi.

Kıratlı, sözlerine "Her zaman söylediğim gibi biz Sinan ile birbirimize kötü bir şey yaşatarak ayrılmadık. Birbirimizin yüzüne bakamayacağımız şekilde ayrılmadık. Herkesin bir kırmızı çizgisi vardır. Biz hiç o kırmızı çizgileri aşmadık. Saygısızlık, aldatma, yalan, şiddet. Görüşüyoruz ama altında başka anlam olacak bir şekilde değil" diye devam etti.