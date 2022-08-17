Burcu Özberk, karantina sonrası soluğu tatilde aldı

En son 'Aşk Mantık İntikam' dizisinde rol alan Burcu Özberk, dizisinin final yapmasının ardından tatile çıkmıştı. Özberk daha sonra koronavirüse yakalanmıştı ve "Hiç koronaya yakalanmadım' diye şaşırıyordum, testim pozitif çıktı. Ben biraz ağır atlatıyorum. Vakalar gerçekten artmış, kendinize dikkat edin." ifadelerini kullanmıştı. Özberk, evinde dinlenerek koronavirüsü atlattı ve soluğu tatilde aldı.

TEKNE POZU

Tatilin tadını çıkaran Özberk, yeni fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Tekne turuna çıkan Burcu Özberk, siyah mayosu ile verdiği pozları Instagram'dan paylaştı. Takipçileri Özberk'in gönderilerini beğeni yağmuruna tuttu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Burcu Özberk (@burcuozberk)'in paylaştığı bir gönderi

"GEÇ GELEN MEZUNİYET"

Bol bol yorgunluk atan Burcu Özberk, geçtiğimiz haftalarda Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olmuştu. Sevincini takipçileriyle paylaşan ünlü isim, "Geç gelen mezuniyet... Zamanında yolumuza taş koydular ama bugün çiçeklerle, alkışlanarak mezun oldum. Bu süreçte yanımda olan rektörümüze, müdürlüğümüze, hep yanımda olan canım hocalarıma ve bölüm başkanımıza bir kez daha teşekkür ederim. Üniversite okurken çalışmaya başladım ve diplomamı alabilmek hep hayalimdi. Bir hayalim daha gerçekleşti. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olduğum için çok mutluyum" demişti.