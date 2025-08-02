Burcu Özberk Mısır'a gitti
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, tatil için gittiği Mısır'dan paylaşımlarına devam ediyor. Ünlü ismin havuz başında verdiği yeni pozlar, Instagram'da beğeni topladı.
2013 yılında "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde "Huricihan Sultan" karakteriyle oyunculuk kariyerine başlayan ve Kanal D ekranlarında yayımlanan "Güneş'in Kızları" dizisiyle büyük çıkış yakalayan Burcu Özberk, paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
MISIR POZU
Tatil için gittiği Mısır'dan peş peşe paylaşımlar yapan Özberk'in havuz başında verdiği yeni fotoğraflarına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.