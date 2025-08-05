Burcu Özberk'in Mısır tatilinden pozlar
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, arkadaşlarıyla birlikte gittiği Mısır tatilinden çöl ve tarihi yapılar önünde verdiği pozları paylaştı.
Burcu Özberk, yakın arkadaşlarıyla birlikte Mısır tatiline çıktı. Özberk, Mısır'ın simge yapıları önünde ve çöl manzarasında objektif karşısına geçti.
Oyuncu, tatil boyunca çekilen fotoğrafları, 10.8 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından paylaştı.
ÇÖL MANZARALI POZLAR
Ünlü oyuncunun çöl manzaralı pozları takipçileri tarafından beğeni topladı.