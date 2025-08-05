Burcu Özberk'in Mısır tatilinden pozlar

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, arkadaşlarıyla birlikte gittiği Mısır tatilinden çöl ve tarihi yapılar önünde verdiği pozları paylaştı.

Burcu Özberk'in Mısır tatilinden pozlar

Burcu Özberk, yakın arkadaşlarıyla birlikte Mısır tatiline çıktı. Özberk, Mısır'ın simge yapıları önünde ve çöl manzarasında objektif karşısına geçti.

Oyuncu, tatil boyunca çekilen fotoğrafları, 10.8 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından paylaştı.Burcu Özberk'in Mısır tatilinden pozlar - Resim : 1

ÇÖL MANZARALI POZLAR

Ünlü oyuncunun çöl manzaralı pozları takipçileri tarafından beğeni topladı.Burcu Özberk'in Mısır tatilinden pozlar - Resim : 2

 

 

 

 