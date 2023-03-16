Burcu Özberk’in papağanı evden kaçtı! Bulana para ödülü verecek

Yakında Kraliçe isimli yeni diziye başlayacak olan Burcu Özberk, son olarak 9.3 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.

"Kızım Lucy’yi hâlâ arıyoruz"

Oyuncu Burcu Özberk Instagram hesabından çok sevdiği papağanı Lucy’nin evden kaçtığını duyurdu.

Özberk “Kızım Lucy’yi hâlâ arıyoruz. Bulamadık. Lütfen Suadiye taraflarında oturanlar görürse Hakan Erten’e mesaj atsın” ifadelerini kullandı.

Burcu Özberk ayrıca Lucy’i bulana para ödülü verileceğini de belirtti.