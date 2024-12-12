Burcu Özberk'ten 35. yaş kutlaması
35 yaşına basan Burcu Özberk, doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla kutladı.
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'Güneşin Kızları', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Aslan Ailem', 'Afili Aşk' ve 'Aşk Mantık İntikam' gibi dizilerde rol alan Burcu Özberk 35. yaş gününü kutladı.
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Özberk, yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
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Kırmızı korse detaylı bir bluz ve beyaz mini eteğiyle pastasındaki mumları üflerken poz veren oyuncu, duygularını da takipçileriyle paylaştı.
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"UNUTTUKLARIMA YENİDEN SARILARAK YOLA ÇIKMA VAKTİ"
Özberk, "Bir yıl daha bitti. Biraz büyüdüm, biraz çocuklaştım… Ama unuttuğum şeyler olmuş büyürken. Heyecanım, cesaretim, hayallerim… Şimdi her halimi kabul edip, unuttuklarıma yeniden sarılarak yola çıkma vakti. İyi ki doğdum" notunu düştü.