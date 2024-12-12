Burcu Özberk'ten 35. yaş kutlaması

"UNUTTUKLARIMA YENİDEN SARILARAK YOLA ÇIKMA VAKTİ"

Özberk, "Bir yıl daha bitti. Biraz büyüdüm, biraz çocuklaştım… Ama unuttuğum şeyler olmuş büyürken. Heyecanım, cesaretim, hayallerim… Şimdi her halimi kabul edip, unuttuklarıma yeniden sarılarak yola çıkma vakti. İyi ki doğdum" notunu düştü.