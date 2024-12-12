Burcu Özberk'ten 35. yaş kutlaması

35 yaşına basan Burcu Özberk, doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla kutladı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Burcu Özberk'ten 35. yaş kutlaması - Resim : 1

'Güneşin Kızları', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Aslan Ailem', 'Afili Aşk' ve 'Aşk Mantık İntikam' gibi dizilerde rol alan Burcu Özberk 35. yaş gününü kutladı.

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Burcu Özberk'ten 35. yaş kutlaması - Resim : 2

Özberk, yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

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Burcu Özberk'ten 35. yaş kutlaması - Resim : 3

Kırmızı korse detaylı bir bluz ve beyaz mini eteğiyle pastasındaki mumları üflerken poz veren oyuncu, duygularını da takipçileriyle paylaştı.

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Burcu Özberk'ten 35. yaş kutlaması - Resim : 4

"UNUTTUKLARIMA YENİDEN SARILARAK YOLA ÇIKMA VAKTİ"

Özberk, "Bir yıl daha bitti. Biraz büyüdüm, biraz çocuklaştım… Ama unuttuğum şeyler olmuş büyürken. Heyecanım, cesaretim, hayallerim… Şimdi her halimi kabul edip, unuttuklarıma yeniden sarılarak yola çıkma vakti. İyi ki doğdum" notunu düştü.