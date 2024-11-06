Burcu Özberk'ten bornozlu balkon pozları

Tatil yapmak için Fransa'nın Strasbourg kentine giden oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya hesabından bornozlu pozlarını paylaştı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Burcu Özberk'ten bornozlu balkon pozları - Resim : 1

Güneşin Kızları, Afilli Aşk, Ruhun Duymaz ve Aşk Mantık İntikam gibi birçok dizide yer alan Burcu Özberk, tatil için rotasını Fransa'ya çevirdi.

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Burcu Özberk'ten bornozlu balkon pozları - Resim : 2

Çıktığı tatilden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen oyuncu, bir balkonda bornozuyla verdiği pozları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Burcu Özberk'ten bornozlu balkon pozları - Resim : 3

İşte Burcu Özberk'in tatil fotoğrafları...

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Burcu Özberk'ten bornozlu balkon pozları - Resim : 4