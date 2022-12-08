Burcu Özberk'ten imaj değişikliği: "Yenilendim"

Güneşin Kızları, Afili Aşk ve Aşk Mantık İntikam gibi dizilerle oynayan Burcu Özberk, imajını yeniledi. Sosyal medyadan sık sık paylaşım yapan oyuncu yeni imajını da takipçileri ile paylaştı.

"YENİLENDİM"

İmaj değişikliğine giden ünlü oyuncu, kâkül kestirdi. Son halini takipçileriyle de paylaşan Özberk, gönderisine "Yenilendim" notunu düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Burcu Özberk (@burcuozberk)'in paylaştığı bir gönderi

Ünlü oyuncunun fotoğrafı, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

YENİ PROJELERLE EKRANA DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

Hayranlarının yeni projesini beklediği Burcu Özberk, başrolünde yer aldığı Rüyanda Görürsün adlı filmin çekimlerini geçtiğimiz aylarda tamamladı. Dijital platform Amazon Prime Video’nun ilk Türk yapımı olacak olan Rüyanda Görürsün’de oyuncuya başrolde Murat Boz eşlik ediyor. İkilinin hayranları filmin yayın tarihini heyecanla bekliyor.