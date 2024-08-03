Buse Terim, İtalya tatiline çıktı! Leoparlı tekne tarzı beğeni topladı
Teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim, ablası ve arkadaşlarıyla İtalya tatiline çıktı. Terim'in lüks tekneden paylaştığı pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.
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Buse Terim, mart ayında 2014 yılında nikah masasına oturduğu Volkan Bahçekapılı ile haziran atında tek celsede boşanmıştı.
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Tatil sezonunu açan ünlü isim sosyal medya hesabından Capri'deki tatil pozlarını paylaştı. Terim, fotoğraflarının altına "Her yeni gün şükretmek için bir sebep" yazdı.
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Terim'den tatil pozları peş peş geldi. Leopar desenli mayosuyla objektif karşısında geçen Terim, kusursuz fiziğiyle ve güzelliğiyle dikkat çekti.
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Buse Terim'in paylaşımına; "Leoparı asaletle taşımanın örneği budur", "Çok güzelsin maşallah", "Taş gibisin", "Mükemmel" gibi yorumlar geldi.