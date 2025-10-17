Buse Terim'in kızı Nil, 9 yaşına girdi: İyi ki doğdun benim güzel kalplim

Teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim ve futbolcu Volkan Bahçekapılı, 2014 yılında evlenmiş ve bu evlilikten 2016'da Nil ile 2018'de Naz adında iki kızları olmuştu. Çift, 2024 yılının Mart ayında 10 yıllık evliliklerini sonlandırmıştı.

Çiftin büyük kızları Nil, 9 yaşına girdi. Buse Terim, kızı Nil için özel bir doğum günü kutlaması düzenledi.

Nil'in doğum günü partisi, gençlerin popüler tercihi olan sleepover party (pijama partisi) temasıyla gerçekleştirildi.

Buse Terim, doğum günü kutlamasından kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak duygusal bir not ekledi: "Benim güzel kızım 9 yaşına basıyor Salı günü. Bugün yine elimden geldiğince her şeyi onun istediği gibi yapmaya çalıştım. İyi ki doğdun benim güzel kalplim."