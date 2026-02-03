Buse Varol Gelin Evi'nde neden yok? Açıklama geldi

Show TV ekranlarının sevilen yarışması Gelin Evi izleyicileri, bugünkü bölümde (3 Şubat 2026) sunucu Buse Varol'u göremeyince kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Ancak merak edilen "ayrılık" iddialarına bizzat Varol'dan yanıt geldi.

Buse Varol Gelin Evi'nde neden yok?

Programın bugünkü yayınında Buse Varol’un koltuğunun boş kalması üzerine yarışmacılar, başarılı sunucuyu görüntülü arayarak durumu netleştirdi. Buse Varol, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle istirahatte olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Seyirciler kusura bakmasın, özür diliyorum onlardan. Yarın beraber olacağız inşallah."

Buse Varol’un yaptığı bu açıklamayla birlikte, programdan ayrıldığı yönündeki iddialar da asılsız çıkmış oldu. Sağlık durumu elverdiği takdirde, sevilen sunucunun 4 Şubat Çarşamba günü yayınlanacak yeni bölümde tekrar kamera karşısında olması bekleniyor.