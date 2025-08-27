Büşra Develi: Son fotoğrafın kusuruna bakmayın
Eşref Rüya'da canlandırdığı Çiğdem komiser karakteriyle adından söz ettiren Büşra Develi, 32 yaşına girdi. Ünlü oyuncu, doğum gününe özel kareler paylaştı.
Eşref’in belalısı ve takıntılı eski sevgilisi Çiğdem Komiser rolündeki performansıyla takdir toplayan başarılı oyuncu Büşra Develi 32 yaşına girdi.
"32'DEN BİLDİRİYORUM"
Peş peşe fotoğraflar paylaşan ve sevgilisinin olduğu kareye de yer veren Büşra Develi şu notu düştü:
Doğum günümü kutlayan, güzel dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Ayrıca 32’den bildiriyorum: 20’lerden çooook daha iyi. Yani hepimiz sakin olabiliriz. (son fotoğrafın kusuruna bakmayın)