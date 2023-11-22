Büşra Pekin, Hasan Can Kaya ile ilgili aşk iddialarına yanıt verdi

27 Ekim’de vizyona giren ‘Çok Aşk’ filminde başrolleri paylaşan Büşra Pekin ile Hasan Can Kaya’nın aşk yaşadığı iddia edilmişti.

"Sevgili değiliz. Hiç olmadık"

Pekin iddialar hakkında ilk kez konuştu. Pekin, Hasan Can Kaya ile karesini Instagram hesabından “Hâlâ soruluyor. Merakınızı son kez giderelim. Sevgili değiliz. Hiç olmadık. Ama şahane film partneri ve mis gibi dost olduk. Çok Aşk sinemalarda” notuyla paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Busra Pekin (@busrapekin)'in paylaştığı bir gönderi

Yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü’nün oturduğu, senaryosu Hasan Can Kaya’nın yazdığı film, korsan film satıcısı Coşkun’un bir yandan aşkı Ayla’nın, diğer yandan sinema tutkusunun peşinden koşmasını konu ediniyor.