Büşra Pekin son hali ile şaşırttı! Ünlü oyuncunun yüzünü incelttiği iddia edildi

"Çok Güzel Hareketler Bunlar" ile şöhreti yakalayan oyuncu Büşra Pekin diyet ve spor ile 15 kilo verdi. Saçlarını kısacık kestirip sarıya boyatan Pekin'in yüzündeki değişimler de dikkat çekti. Pekin, görünümüyle herkesi şaşırtmaya devam ediyor.

"Yüz bandı kullanıyorum demişti"

Pekin, yakın zamanda tamamen değişen yüzünün "estetik" dokunuşlarını kabul etmeyip "yüz bandı" kullanıyorum açıklaması yapmıştı ama son paylaştığı fotoğraflarda yeni operasyonları iyice ortaya çıktı.

Pekin, son paylaşımı ile dikkatleri bir kez daha üzene çekti. Büşra Pekin'in görüntüsü takipçilerini ikiye böldü.

Bazı takipçileri övgüler yağdırırken, bazıları ise 'Çok güzlesiniz, doktorunuz kim?' diye sordu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Busra Pekin (@busrapekin)'in paylaştığı bir gönderi

Yeni estetik dokunuşlar yaptıran Pekin'in Jawline adı verilen çene belirginleştirme operasyonu geçirdiği öğrenildi.

Ünlü oyuncunun yanaklarını da "Hollywood yanağı" adı verilen teknikle boşaltılıp, elmacık kemikleri de belirginleştirildiği iddia edildi.

"Yüzümdeki tek ciddi işlem burun dokunuşudur"

Büşra Pekin, verdiği bir röportajda "Yüzümdeki tek ciddi işlem burun dokunuşudur. Hollywood yıldızlarının uyguladığı bir dokunuşu uyguladık. Rollerin durumuna göre de oyuncu botoksu yaparım. Dudaklarımı ve yanaklarımı elletmem. Ciddi kilo verdim. İnsanlar haklı hiç alınmadım. Kendi doğallığımı bozmayı düşünmüyorum, filmler için her şeyi yaparım" demişti...