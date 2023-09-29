Büşra Pekin son halini paylaştı: Ünlü oyuncunun değişimi şaşırttı

Çok Güzel Hareketler Bunlar’da canlandırdığı ‘Havuçlu anne’ rolüyle tanınan ve ardından çok sayıda projede rol alan Büşra Pekin değişimiyle takipçilerini şaşırtıyor.

Son halini paylaştı

Büşra Pekin, 27 Ekim'de vizyona girecek Son Aşk filmiyle bir kez daha izleyiciyle buluşacak. Hasan Can Kaya'nın senaryosunu yazdığı filmde Hasan Can Kaya ve Büşra Pekin'in yanı sıra usta oyuncular Uğur Yücel ve Şebnem Dönmez de yer alıyor. Büşra Pekin de "Çok Aşk PR hazırlık" notuyla bir fotoğrafını paylaştı. Pekin'in paylaşımına çok sayıda yorum geldi.