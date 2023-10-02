Büşra Pekin'den değişim yorumu: Eskimi de seviyorum, yenimi de...

Geçirdiği bazı estetik operasyonlar ve 15 kilo vermesiyle bir hayli değişen ünlü oyuncu Büşra Pekin'e hayranları hem olumlu hem de olumsuz birçok yorumda bulundu.

Saçlarını kısacık kestirip sarıya boyatan 41 yaşındaki oyuncu, son halini geçtiğimiz gün Instagram hesabından paylaştı. Takipçilerinden oyuncuya binlerce beğeni gelirken, Pekin'in son halini beğenmeyenler de oldu.

BÜŞRA PEKİN'DEN AÇIKLAMA

Pekin, sosyal medyada gündem olmasının ardından Instagram sayfasından yeni bir paylaşım yaparak, gelen yorumlarla ilgili açıklama yaptı.

"ESKİMİ DE SEVİYORUM, YENİMİ DE..."

Ünlü oyuncu, 'Twitter’da TT olmuşum minnoşluğu... Rollerimde farklı görünmekten ve kişisel dünyamda değişmekten ve gelişmekten büyük keyif alıyorum. Eski’mi de seviyorum, yeni’mi de... Sizi daha çok...'' açıklamasında bulundu.