Büşra Pekin'in imaj değişikliği büyüledi

Çok Güzel Hareketler Bunlar programında "Havuçlu Anne" olarak tanınan ünlü oyuncu Büşra Pekin şimdilerde Uğur Yücel, Hasan Can Kaya, Şebnem Sönmez ile birlikte yeni bir filmde yer alacak. Pekin imaj değişikliğine gitti ve son halini Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

İMAJ TAZELEDİ

"Çok Aşk" adlı yeni filmi için 12 kilo birden veren ünlü oyuncu Pelin, saçlarını sarıya boyatarak imaj tazeledi.

Ünlü oyuncu yeni görünüşü ile ilgili şunları söylemişti: "Yıllar öncesiyle aramda 12 kilo gibi bir fark var. Bazı projeler için kilo alıyoruz, bazı projeler için de şu an olduğu gibi kilo vermemiz gerekiyor".

Pekin'in görüntüsü takipçilerini ikiye böldü. Bazı takipçileri övgüler yağdırırken, bazıları ise 'bu sen misin?' diye sordu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Büşra Pekin (@busrapekin)'in paylaştığı bir gönderi

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