Buz gibi suya giren Sadettin Saran: Sakın evde denemeyin!

Yaz aylarında denizde kalan teknesini kendine bağlayıp yüzerek karaya çektiği videosunu yayınlayan ve formda vücuduyla gençlere taş çıkartan Sadettin Saran, herkesi şaşkına çevirmişti.

KARLI HAVADA BUZ GİBİ SUYA GİRDİ

59 yaşındaki ünlü iş insanı son yayınladığı video ile yine herkesi şaşırtmayı başardı. Avrupa’da karlı havada buz gibi suya giren ünlü iş insanı Saadettin Saran, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

'GİRİNCE ALIŞAMIYORSUN'

Avusturya’da tatile giden Saran, hava sıfır dereceyken 2 derece olan göl suyuna girdiği anları sosyal medyada paylaşan Saran takipçilerine “Bunu sakın evde denemeyin” dedi. Saran paylaşımını ‘Girince alışamıyorsun…’ notuyla yayınladı.