Bvlgari davetinde Afra Saraçoğlu şıklığı

Roma merkezli mücevher devi Bvlgari, Milano'da gerçekleştirdiği görkemli "Regional High Jewelry Event" ile sanat ve lüksü bir araya getirdi. Gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri, markanın Türkiye yüzü olarak davete katılan Afra Saraçoğlu oldu.
Afra Saraçoğlu, çağdaş Türk kadınının zarafetini uluslararası bir platformda temsil ederek markanın global vizyonuna güçlü bir katkı sundu.
Derin dekolteli, sofistike siyah elbisesiyle modern bir şıklık sergileyen oyuncu, dünya basınından yoğun ilgi gördü.
Farklı ülkelerden gelen marka elçileriyle bir araya gelen Saraçoğlu, davet alanında ve Milano sokaklarında verdiği pozlarla markanın Türkiye’deki yüzü olarak etkileyici bir duruş sergiledi.
Davetin odak noktası olan Eclettica koleksiyonu, mücevheri salt bir aksesuardan çıkarıp bir sanat eserine dönüştüren 160’tan fazla tasarımı kapsıyor.