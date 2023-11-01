Cadılar Bayramı kutlayanlara Mustafa Sandal'dan tepki: Cadılar Bayramı tamamen bir saçmalık

Cadılar Bayramı, yurt dışında bilinen adıyla Halloween, ülkemizde son yıllarda yoğun şekilde kutlanıyor. Korku ve doğaüstü temalı bir kutlama olan bu bayramda genellikle çocuklar kostümler giyiyor ve kapı kapı dolaşıp şeker topluyor. Her yıl yapılan bu kutlamalara ünlü isimlerin de özenle hazırlanması Mustafa Sandal'ı rahatsız etti.

"Bir Pagan geleneği nasıl bize bulaştı?

Sandal, Cadılar Bayramı kutlayanlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Bir Pagan geleneği nasıl bize bulaştı? Ne cadısı, ne kostümü, ne şekeri, ne alaka! Görüyorum ki, ortalıkta hiçbir problem yokmuşçasına en coşkulu şekilde birileri Cadılar Bayramı'nı kutluyor. Ya siz başka bir paralel evrende yaşıyorsunuz ya da biz bambaşka bir gerçeklik yaşıyoruz!

Yaşanan kıyamet boyutundaki vahşeti pas geçip, pagan adetinize olan sadık duruşunuz enteresan. Kusura bakmayın ama Cadılar Bayramı tamamen bir saçmalık.”