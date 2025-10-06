Çağatay Ulusoy, Uykucu filmi için imaj değiştirdi

Kanal D'nin popüler dizisi “Eşref Rüya”nın başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy, dizi setinden beyazperdeye geçiş yapıyor. Yeni sinema filmi projesi için imajını yenileyen Ulusoy'un son görünümü, canlandıracağı karaktere dair merak uyandırırken, filmin detayları da belli oldu.

"Uykucu" Filmi Detayları

Çağatay Ulusoy'un yer aldığı yeni sinema filminin adı "Uykucu". Filmin vizyon tarihi de kesinleşti:

Vizyon Tarihi: 29 Ekim

Yönetmen: Can Ulkay

Yapımcı: Polat Yağcı (Poll Films imzalı)

Senaryo: Kubilay Tat

Konusu ve Kadrosu

"Uykucu", bir ajanlık hikâyesi üzerinden ilerliyor. Film, gizli bir örgütün karanlık dünyası ile iki yaralı ruhun kesişen yollarını anlatan çarpıcı bir hikâyeye sahip.

Çağatay Ulusoy'un yeni imajıyla dikkat çektiği filmin güçlü oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ferit Kaya

Barış Falay

Tamer Levent

Musa Uzunlar

Cengiz Bozkurt

Hüseyin Avni Danyal

Güçlü kadrosu ve merak uyandıran ajanlık temalı hikâyesiyle "Uykucu", 29 Ekim'de seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.