Çağatay Ulusoy, Uykucu filmi için imaj değiştirdi
Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi "Eşref Rüya"da Eşref Tek karakterine hayat veren Çağatay Ulusoy, beyazperdedeki yeni projesi için hazırlıklara başladı. Ünlü oyuncu, yakında yer alacağı filmdeki rolü için imajını yeniledi.
Özge Çolak
Kanal D'nin popüler dizisi “Eşref Rüya”nın başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy, dizi setinden beyazperdeye geçiş yapıyor. Yeni sinema filmi projesi için imajını yenileyen Ulusoy'un son görünümü, canlandıracağı karaktere dair merak uyandırırken, filmin detayları da belli oldu.
"Uykucu" Filmi Detayları
Çağatay Ulusoy'un yer aldığı yeni sinema filminin adı "Uykucu". Filmin vizyon tarihi de kesinleşti:
Vizyon Tarihi: 29 Ekim
Yönetmen: Can Ulkay
Yapımcı: Polat Yağcı (Poll Films imzalı)
Senaryo: Kubilay Tat
Konusu ve Kadrosu
"Uykucu", bir ajanlık hikâyesi üzerinden ilerliyor. Film, gizli bir örgütün karanlık dünyası ile iki yaralı ruhun kesişen yollarını anlatan çarpıcı bir hikâyeye sahip.
Çağatay Ulusoy'un yeni imajıyla dikkat çektiği filmin güçlü oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Ferit Kaya
Barış Falay
Tamer Levent
Musa Uzunlar
Cengiz Bozkurt
Hüseyin Avni Danyal
Güçlü kadrosu ve merak uyandıran ajanlık temalı hikâyesiyle "Uykucu", 29 Ekim'de seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.