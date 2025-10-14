Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir Cannes’da objektilere poz verdi

Eşref Rüya'nı başarılı oyuncuları Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir, Cannes'da yerini aldı. MIPCOM Fuarı için Cannes'a giden Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy, Hafta Sonu Dergisi'ne poz verdi.

EŞREF RÜYA'YI TANITTILAR

Eşref Rüya'nın dünyaya tanıtımı için yer alan ikili, sosyal medyaya da damga vurdu. Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'u uyumu da gözlerden kaçmadı.

FISTIK DA CANNES'DA

Dizide Eşref Rüya'nın arabası olan Fıstık da Cannes'da yerini aldı. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in 'Fıstık'la verdiği pozlar görenleri hayran bıraktı.