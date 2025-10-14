Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir Cannes’da objektilere poz verdi
Eşref Rüya dizisinin sevilen başrol oyuncuları Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir Cannes’a katıldı. İkilinin uyumu gözlerden kaçmadı.
Eşref Rüya'nı başarılı oyuncuları Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir, Cannes'da yerini aldı. MIPCOM Fuarı için Cannes'a giden Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy, Hafta Sonu Dergisi'ne poz verdi.
EŞREF RÜYA'YI TANITTILAR
Eşref Rüya'nın dünyaya tanıtımı için yer alan ikili, sosyal medyaya da damga vurdu. Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'u uyumu da gözlerden kaçmadı.
FISTIK DA CANNES'DA
Dizide Eşref Rüya'nın arabası olan Fıstık da Cannes'da yerini aldı. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in 'Fıstık'la verdiği pozlar görenleri hayran bıraktı.