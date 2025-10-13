Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir Cannes'te! İlk pozlar geldi

Kanal D’nin Çarşamba akşamlarının en çok izlenen ve rakipsiz dizisi olan "Eşref Rüya", uluslararası televizyon ve eğlence sektörünün en büyük fuarlarından biri olan MIPCOM Fuarı’nda Türkiye'yi temsil edecek ve fuara damga vuracak projeler arasında yer alacak.