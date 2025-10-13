Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir Cannes'te! İlk pozlar geldi
Eşref Rüya dizisinin yıldızları Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir başrollerini paylaştıkları dizinin tanıtımı için Cannes'da yapılan Mipcom Fuarı'na katıldı. Cannes'ten ilk pozlar geldi ve çiftin uyumu beğeni topladı.
Kanal D’nin Çarşamba akşamlarının en çok izlenen ve rakipsiz dizisi olan "Eşref Rüya", uluslararası televizyon ve eğlence sektörünün en büyük fuarlarından biri olan MIPCOM Fuarı’nda Türkiye'yi temsil edecek ve fuara damga vuracak projeler arasında yer alacak.
Tims&B imzalı dizinin tanıtımı için Ulusoy ve Özdemir bugün Mipcom Fuarı’na gitti.
Kanal D'nin popüler dizisi "Eşref Rüya"nın MIPCOM Fuarı'ndaki uluslararası tanıtımı için hazırlanan başrol oyuncuları Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in ilk fotoğrafları yayınlandı.
İki oyuncunun fuar daveti için özel olarak hazırlandığı kareler, dizinin resmî sosyal medya hesabından paylaşıldı. Bu paylaşımlar, dizinin yurt dışı yolculuğu öncesinde hem Türk hem de global hayran kitlesi arasında büyük heyecan yarattı.