Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın ayrıldı

Sette başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştüren ve yaklaşık 5 yıldır birliktelik yaşayan Çağatay Ulusoy-Duygu Sarışın çifti, ayrılık haberleri ile gündeme geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bir dargın bir barışık aşk yaşayan ikili, yeniden yollarını ayırdı. Son olarak Ebru Şahin’le jigolo adlı filmde başrol oynayan Ulusoy ile Sarışın ayrıldı. İlişkilerinin zaman içinde yıprandığı konuşulan Ulusoy’un artık arkadaş ortamlarında tek başına katıldığı öğrenildi.

İlişkilerini sonlandırma kararı alan çift, haklarında çıkan söylentilerle alakalı herhangi bir açıklama yapmadı.

BİRBİRLERİNİ TAKİPTEN ÇIKARDILAR

Geçtiğimiz ekim ayında 2023 yılının yaz aylarında evleneceği haberleriyle konu olan Ulusoy ve Sarışın'ın sosyal medyada birbirini takipten bıraktı.