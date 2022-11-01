Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın evleniyor mu? Yeni bir iddia ortaya atıldı

Adını Feriha Koydum, İçerde, Medcezir ve Hakan: Muhafız gibi dizilerle hafızalara kazınan oyuncu Çağatay Ulusoy, "İçerde" dizisinin setinde tanıştığı meslektaşı Duygu Sarışın, uzun süredir birliktelik yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift ile ilgili son olarak yeni iddia ortaya atıldı. Çiftin yaza evleneceği söylentiler arasında.

EVLENİYORLAR İDDİASI

NTV'de yer alan habere göre, uzun bir süredir birliktelik yaşayan çiftin evlenmeye karar verdiği iddia edildi. Bir süredir kameralardan ve televizyondan uzak kalan Ulusoy ile Sarışın’ın yeni evleri için mobilya arayışında olduğu biliniyor. Söylentilere göre çift gelecek yaz dünyaevine girecek.

YAŞ GÜNÜNE ÖZEL HOLLANDA TATİLİ

25 Ekim'de 35 yaşına basan Duygu Sarışın'a sevgilisi Çağatay Ulusoy sürpriz yaptı. Ulusoy sevgilisini yaş gününde Hollanda tatiline götürdü. Haftalar öncesinden uçak biletlerini alıp otelde rezervasyon yaptıran ünlü oyuncu, Amsterdam tatilinden de son anda sevgilisine bahsetti. Sarışın, şimdilerde Amsterdam'da Çağatay Ulusoy ve dostlarıyla keyifli günler geçiriyor.

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