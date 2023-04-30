Çağatay Ulusoy'dan Ece Sükan açıklaması

Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı 'Terzi'nin lansmanı gerçekleştirildi. Geçtiğimiz günlerde Ece Sükan ile görülen ve aşk yaşadıkları iddia edilen Çağatay Ulusoy, lansmanda basın mensuplarının konuyla ilgili sorularına yanıt verdi.

"Altında bir şey aranacak bir durum yok bence"

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Ulusoy "Bu projede birlikte çalıştık. Aslında Ece Hanım ile daha eski bir tanışıklığımız var. Sıradan bir arkadaş gezmesiydi. Yanlış bir şekilde dile getirdiler. Altında bir şey aranacak bir durum yok bence. Bizi birlikte görebilirsiniz, altında bir şey aranmasın lütfen" diyerek birliktelik haberlerini yalandı.

Öte yandan sette başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştüren ve uzun bir süredir birliktelik yaşayan Çağatay Ulusoy-Duygu Sarışın çifti, geçtiğimiz aylarda yine 'ayrılık' haberleri ile gündeme gelmişti.