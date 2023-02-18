Çağatay Ulusoy'dan yeni bir dizi geliyor

Çağatay Ulusoy'un bir Netflix dizisi ise geri döneceği iddia ediliyor. İddialar doğru ise Ulusoy, 'Kübra' dizisinde izleyici ile buluşacak.

Çağatay Ulusoy'dan yeni bir dizi geliyor

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çağatay Ulusoy bir kez daha OGM Pictures’la anlaştı. “Sıcak Kafa”nın yazarı Afşin Kum’un eserinden uyarlanan “Kubra” adlı dizinin hazırlıkları sürüyor. Projenin yönetmenliğini Yağmur – Durul Taylan kardeşler yapacak. 8 bölümlük dizi Netflix’te izleyici ile buluşacak. 

Çağatay Ulusoy daha önce Netflix'te yayınlanan 'Hakan Muhafız' dizisinde yer almıştı. Hakan Muhafız adlı dizi 4 sezon devam etmişti.