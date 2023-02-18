Çağatay Ulusoy'dan yeni bir dizi geliyor
Çağatay Ulusoy'un bir Netflix dizisi ise geri döneceği iddia ediliyor. İddialar doğru ise Ulusoy, 'Kübra' dizisinde izleyici ile buluşacak.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çağatay Ulusoy bir kez daha OGM Pictures’la anlaştı. “Sıcak Kafa”nın yazarı Afşin Kum’un eserinden uyarlanan “Kubra” adlı dizinin hazırlıkları sürüyor. Projenin yönetmenliğini Yağmur – Durul Taylan kardeşler yapacak. 8 bölümlük dizi Netflix’te izleyici ile buluşacak.
Çağatay Ulusoy daha önce Netflix'te yayınlanan 'Hakan Muhafız' dizisinde yer almıştı. Hakan Muhafız adlı dizi 4 sezon devam etmişti.