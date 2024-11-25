Çağatay Ulusoy’lu "Eşref" dizisinin kanalı belli oldu

'Gaddar' dizisinde 'Dağhan' karakterini canlandıran Çağatay Ulusoy'un yeni projesi ve dizinin ekranlara geleceği kanal belli oldu.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Çağatay Ulusoy’lu "Eşref" dizisinin kanalı belli oldu - Resim : 1

NOW'da geçtiğimiz haziran ayında final yapan 'Gaddar' dizisinde 'Dağhan' karakterini canlandıran Çağatay Ulusoy'un yeni projesi ve dizinin ekranlara geleceği kanal belli oldu. 

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Çağatay Ulusoy’lu "Eşref" dizisinin kanalı belli oldu - Resim : 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kanal D, dizi listesine Çağatay Ulusoy’lu “Eşref”i de ekledi.

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Çağatay Ulusoy’lu "Eşref" dizisinin kanalı belli oldu - Resim : 3

Ethem Özışık’ın yazdığı diziyi Uluç Bayraktar yönetecek. Çağatay Ulusoy’un başrolünü oynadığı dizinin kadın başrol yıldızı ise henüz belli olmadı.

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Çağatay Ulusoy’lu "Eşref" dizisinin kanalı belli oldu - Resim : 4

Şubat ayında yayında olması planlanan dizide yeraltı dünyasının ünlü ismi Eşref’in hikâyesi anlatılacak.