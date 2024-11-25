Çağatay Ulusoy’lu "Eşref" dizisinin kanalı belli oldu
'Gaddar' dizisinde 'Dağhan' karakterini canlandıran Çağatay Ulusoy'un yeni projesi ve dizinin ekranlara geleceği kanal belli oldu.
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NOW'da geçtiğimiz haziran ayında final yapan 'Gaddar' dizisinde 'Dağhan' karakterini canlandıran Çağatay Ulusoy'un yeni projesi ve dizinin ekranlara geleceği kanal belli oldu.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kanal D, dizi listesine Çağatay Ulusoy’lu “Eşref”i de ekledi.
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Ethem Özışık’ın yazdığı diziyi Uluç Bayraktar yönetecek. Çağatay Ulusoy’un başrolünü oynadığı dizinin kadın başrol yıldızı ise henüz belli olmadı.
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Şubat ayında yayında olması planlanan dizide yeraltı dünyasının ünlü ismi Eşref’in hikâyesi anlatılacak.