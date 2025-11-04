Çağatay Ulusoy'u sette kardeşi ziyaret etti! Benzerlikleri dikkat çekti
"Eşref Rüya" dizisiyle ekranlarda izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, set temposunun yoğunluğuna rağmen ailesinden destek görmeye devam ediyor. Çağatay Ulusoy'un kardeşi Atalay Ulusoy, abisine destek olmak amacıyla dizinin setini ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında çekilen ve Ulusoy kardeşlerin birlikte olduğu kare, Atalay Ulusoy tarafından sosyal medya hesabında paylaşıldı.
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, hem profesyonel kariyerindeki başarısıyla hem de özel hayatındaki gelişmelerle magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.
Ulusoy, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu, senaryosu ise Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan "Eşref Rüya" dizisindeki başrolüyle ekranlarda adından söz ettiriyor.
Başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra, Ulusoy'un özel hayatı da ilgi odağı. Oyuncunun, daha önce "Kübra" dizisinde birlikte rol aldığı meslektaşı Aslıhan Malbora ile aşk yaşadığı biliniyor.
Ulusoy, başrolünü üstlendiği "Eşref Rüya"nın yoğun set temposu sırasında kardeşi Atalay Ulusoy'dan sürpriz bir ziyaret aldı.