Çağatay Ulusoy'un 'Gaddar' dizisindeki partneri belli oldu

Son zamanlarda dijital projelere ağırlık veren oyuncu Çağatay Ulusoy, merakla beklenen “Gaddar” dizisi ile ekranlara geri dönüyor. Ulusoy'un dizideki partneri oldukça merak ediliyordu. Ünlü oyuncuya eşlik edecek isim Sümeyye Aydoğan oldu.

DİZİ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, üzerinde uzun süredir çalışılan Gaddar dizisiyle ilgili hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Sinan Öztürk'ün yöneteceği, Hürer Ebeoğlu'nun ise yazdığı aksiyonu bol Ay Yapım imzalı dizide başrolde Çağatay Ulusoy'a eşlik edecek isim Sümeyye Aydoğan oldu.

BÜYÜK AŞK YAŞAYACAKLAR

Aydoğan'ın hayat vereceği Aydan, Çağatay Ulusoy'un oynayacağı Levent'le birbirine çok güçlü bağlarla bağlı iki aşığı canlandıracak. Levent askerdeyken güzellik yarışmasına katılan Aydan'ın yaşayacakları şimdiden merak edilmeye başlandı.