Çağatay Ulusoy'un son halini görenler tanıyamadı!

Başrolünü Aras Bulut İynemli ile paylaşacak olan dizisi için imaj değişikliğine giden Çağatay Ulusoy, aldığı aşırı kilolarla oldukça dikkat çekti. Oğuzhan Uğur'un sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta değişimi göze çarpan oyuncu için birçok yorum yapıldı.

'YANINDAKİ KİM UĞUR ABİ?'

Ancak paylaşıma Uğur'un da beklemediği yorumlar geldi. Yine imaj değişikliğine giden Ulusoy'u görenler tanıyamadı.

"Hanımlar bu arada fotoğrafta ben de varım hani görmezsiniz diye diyorum" yazan Oğuzhan Uğur'a "Abi sen tamam da yanındaki kim?" yorumları yağdı.

GADDAR’DA LEVENT’İ CANLANDIRACAK

FOX TV’nin yeni dizisi Gaddar, sevdiği kadını ve ailesini geride bırakıp askere giden Levent'in dönüşte hiç beklemediği olayların içinde kendisini bulup adeta bir gaddara dönüşmesini anlatacak.

Dizinin sürprizlerinden biri de yakın zamanda kaybettiğimiz Anadolu Rock Müziği’nin efsane ismi Erkin Koray‘ın Gaddar şarkısının da kullanılacak olması.

Dizinin oyuncu kadrosu tam olarak belli olmasa da dizide Aras Bulut İynemli ve Çağatay Ulusoy başrolü üstlenecek. Aytaç Uşun ve Uğur Yıldıran gibi isimler de dizide yer alması kesinleşen oyuncular arasında yer alıyor. Gaddar’ın ilk bölümüyle 18 Eylül’de ekranlarda olması bekleniyor.