Çağla Şıkel bale arkadaşları ile buluştu: Değişmeyen tek şey sevgimiz

Model ve sunucu Çağla Şıkel, bale zamanlarından beri görüştüğü arkadaşları ile buluştu ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü manken paylaşımına "Değişmeyen tek şey sevgimiz, bağımız, çocukluğumuz" notunu düştü.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Çağla Şıkel bale arkadaşları ile buluştu: Değişmeyen tek şey sevgimiz - Resim : 1

Sosyal medya hesabını aktif kullanan model ve sunucu Çağla Şıkel, bale zamanlarından beri görüştüğü arkadaşları ile buluştu ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı. 

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Çağla Şıkel bale arkadaşları ile buluştu: Değişmeyen tek şey sevgimiz - Resim : 2

Şıkel paylaşımına "Her buluşmada değişen renklerimiz, tecrübelerimiz, yüzümüzdeki çizgiler... Değişmeyen tek şey sevgimiz, bağımız, çocukluğumuz, en güzel yıllarımız ve anılarımız. Çok seviyorum. Her birinize ayrı hayranım"  notunu düştü. 

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Çağla Şıkel bale arkadaşları ile buluştu: Değişmeyen tek şey sevgimiz - Resim : 3

45 yaşındaki manken, daha önce de "Bu kızlar bugün yine buluştu. 35 yılımız var" notuyla eski arkadaşlarını paylaşmıştı. 

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Çağla Şıkel bale arkadaşları ile buluştu: Değişmeyen tek şey sevgimiz - Resim : 4