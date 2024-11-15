Çağla Şıkel bale arkadaşları ile buluştu: Değişmeyen tek şey sevgimiz
Model ve sunucu Çağla Şıkel, bale zamanlarından beri görüştüğü arkadaşları ile buluştu ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü manken paylaşımına "Değişmeyen tek şey sevgimiz, bağımız, çocukluğumuz" notunu düştü.
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Sosyal medya hesabını aktif kullanan model ve sunucu Çağla Şıkel, bale zamanlarından beri görüştüğü arkadaşları ile buluştu ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Şıkel paylaşımına "Her buluşmada değişen renklerimiz, tecrübelerimiz, yüzümüzdeki çizgiler... Değişmeyen tek şey sevgimiz, bağımız, çocukluğumuz, en güzel yıllarımız ve anılarımız. Çok seviyorum. Her birinize ayrı hayranım" notunu düştü.
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45 yaşındaki manken, daha önce de "Bu kızlar bugün yine buluştu. 35 yılımız var" notuyla eski arkadaşlarını paylaşmıştı.
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