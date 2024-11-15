Çağla Şıkel bale arkadaşları ile buluştu: Değişmeyen tek şey sevgimiz

Şıkel paylaşımına "Her buluşmada değişen renklerimiz, tecrübelerimiz, yüzümüzdeki çizgiler... Değişmeyen tek şey sevgimiz, bağımız, çocukluğumuz, en güzel yıllarımız ve anılarımız. Çok seviyorum. Her birinize ayrı hayranım" notunu düştü.