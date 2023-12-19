Çağla Şıkel buz dolu fıçıdan sonra yeni bir şey denedi! 3 gün boyunca gözlerindeki bantla yaşadı

Yaz aylarında buz dolu bir fıçıya giren ve korkusunu yenmek istediğini söyleyen manken Çağla Şıkel, herkesi şaşırtmıştı. Oğlu Kuzey ile birlikte bu deneyimi yaşayan Şıkel, şimdi de ‘kör inziva’ adı verilen başka bir deneyimle Instagram’da takipçilerinin karşısına çıktı.

3 gün boyunca konuşmadı

Yaşadığı deneyimde bir grup katılımcıyla birlikte 3 gün boyunca gözlerine takılan bantları çıkarmayan Şıkel, konuşmadı, telefon kullanmadı ve müzik dinlemedi.

Kırklareli’ndeki bir merkezde bol bol meditasyon yapıp doğayı dinledi. Yemeklerini asistanlar aracılığıyla yiyip geceleri tek kişilik özel odada kaldı.

Çağla Şıkel gözlerinin bağlandığı ve sonrasında yoga odasına gittiği görüntüleri paylaştı.

"Sadece kendimle olan bir yolculuk"

Altına da "Bilinmezliğe atılan ilk adımlar, çocuksu bir heyecan. Anlatılmaz bir deneyim. Bunun bir oyun olmadığını anladığım anları paylaşacağım.

Sadece kendimle olan bir yolculuk. Bilinmezliğin derinliğinde boğulmadan her adımı her karışı keşfeder gibi" notunu düştü.