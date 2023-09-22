Çağla Şıkel: Çocuk sahibi olmak isteyenler evliliği düşünsün

2015 yılında Emre Altuğ’dan boşanan Çağla Şıkel’in avukat sevgilisi Nail Gönenli ile evlenmeyi düşündüğü ancak eski eşinin buna sıcak bakmadığı iddia edilmişti. İki oğlu olan Şıkel, "Çocuk sahibi olmak isteyenler evliliği düşünsün. Benim çocuklarım olduğu için gündemimde evlilik yok" diyerek dedikoduları noktalamış oldu.

"NEREDE DURMAMIZ GEREKTİĞİNİ BİLEN İNSANLARIZ"

Eski eşi Emre Altuğ’un bu ilişkiye sıcak bakmadığı haberlerini yalanlayan Şıkel "Biz nasıl yaşamamız, nerede durmamız gerektiğini bilen koca koca insanlarız. "Bunlar gençlikte olan şeyler. Şunu söyleyebilirim ki ortada ne evlenmek isteyen var, ne buna karşı çıkan var, ne de sözleşme var" dedi.

İlişki düşünmediği bir dönemde, Gönenli’nin hayatına girdiğini söyleyen Çağla Şıkel “Sonsuz bir sevgi ve saygıyla seviyor. Karşılıklı o anlatan çok şanslı bir durum” sözleriyle mutluluğunu tarif etti.

"ÇOCUK YAPMAMIŞ OLANLAR EVLENMELİ"

Şıkel evleneceği iddialarına ise "Çocuk yapmamış olanlar evlenmeli. Hayatımda onun ötesine geçebilen bir duygu yaşarsam söylerim ama bu zamana kadar yaşamadım. Benim çocuklarım olduğu için gündemimde, aklımda hayalimde böyle bir şey yok" diye konuştu.