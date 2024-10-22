Çağla Şıkel ergenlik dönemindeki oğlu ile yaşadıklarını anlattı: "Oğlum Kuzey'e kızıp elimi kırdım"

"Cinnet geçirmedim mi? Tabii ki de geçiriyorum. Kapıları kırmadım mı? Kırmışımdır. Hepsi deneyerek, baktım kapı kırdım bir şey değişti mi? Asla değişmedi. Demek ki o kapıyı kırmak sadece benim elime zarar veriyor. Elimi de kırdım. Gerçekten öyle vurmuşum. Ne oldu? Çocuk orada bilgisayar oynamaya devam etti, ben gittim atel taktırdım. Baktım ki o el oraya vurulmayacak. Bir ergenle inatlaşma, demişlerdi. Ondan beklediğin saygı ve değer… Alamayacaksın Çağla, uğraşma. O esnada olmayacak.”