Çağla Şıkel ergenlik dönemindeki oğlu ile yaşadıklarını anlattı: "Oğlum Kuzey'e kızıp elimi kırdım"
NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler'de Ceyda Düvenci, model Çağla Şıkel'i konuk etti. Şıkel, programda samimi açıklamalarda bulundu.
Çağla Şıkel, Ceyda Düvenci’nin sunumuyla hafta içi her gün NTV’de ekrana gelen Bambaşka Sohbetler’e konuk oldu.
Şıkel, programda hem oğluyla yaşadığı zorlukları hem de yıllardır vazgeçemediği tutkusu spor nedeniyle yaşadığı sağlık problemlerini samimiyetle anlattı.
Çağla Şıkel, ergenlik dönemindeki oğlu Kuzey ile yaşadığı bir tartışmada sinirlerine hakim olamayarak elini kapıya vurduğunu ve sonucunda elinin kırıldığını itiraf etti. Şıkel, bu olayın ona bazı dersler verdiğini şu sözlerle ifade etti:
"Cinnet geçirmedim mi? Tabii ki de geçiriyorum. Kapıları kırmadım mı? Kırmışımdır. Hepsi deneyerek, baktım kapı kırdım bir şey değişti mi? Asla değişmedi. Demek ki o kapıyı kırmak sadece benim elime zarar veriyor. Elimi de kırdım. Gerçekten öyle vurmuşum. Ne oldu? Çocuk orada bilgisayar oynamaya devam etti, ben gittim atel taktırdım. Baktım ki o el oraya vurulmayacak. Bir ergenle inatlaşma, demişlerdi. Ondan beklediğin saygı ve değer… Alamayacaksın Çağla, uğraşma. O esnada olmayacak.”