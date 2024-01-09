Çağla Şıkel eski arkadaşları ile buluştu: 35 yılımız var...

Avukat Nail Gönenli ile gözlerden uzak sürdürdüğü bir yıllık ilişkisi sürpriz şekilde biten manken Çağla Şıkel, eski arkadaşları ile bir araya geldi.

"Bu kızlar bugün yine buluştu. 35 yılımız var"

Model ve sunucu Çağla Şıkel, bale kursundan arkadaşları ile buluştu. Arkadaşları ile yer aldığı eski fotoğrafı sayfasında yayınlayan Şıkel, yıllar sonraki buluşmayı da ölümsüzleştirdi.

45 yaşındaki manken, dikkat çeken kareye, "Bu kızlar bugün yine buluştu. 35 yılımız var" mesajını yazdı.