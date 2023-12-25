Çağla Şıkel ile Nail Gönenli ayrıldı mı?

2015’te Emre Altuğ’dan boşanan Çağla Şıkel seneler sonra aşkı tekrar bulmuş bu yılın başında Avukat Nail Gönenli ile sevgili olmuştu. Avukat Nail Gönenli ile görüşmeye başlayan Çağla Şıkel, uzaktan yürüttüğü ilişkisinde 1 yılı geride bıraktı. Ünlü model, son olarak Umut Evirgen ile Alina Boz’un düğününde de kameraların önüne el ele çıkmıştı. Ancak ünlü manken ile Nail Gönenli hakkında bir iddia ortaya atıldı.

Ayrılık iddiası

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Çağla Şıkel'in geçtiğimiz akşam bir mekanda eğlendi. Bir erkek ile beraber eğlendiği görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları Nail Gönenli'nin nerede olduğunu sordu. Ardından Şıkel ile Gönenli’nin birkaç gün önce ayrıldığı söylentileri çıktı. Çağla Şıkel yanındaki genç adamın ise yakın arkadaşı olduğunu söyledi.