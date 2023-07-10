Çağla Şıkel ile Nail Gönenli barıştı

Ünlü müzisyen ve oyuncu Emre Altuğ ile boşandıktan sonrasında uzun bir süre kendini çocuklarına ve kariyerine adayan Çağla Şıkel, 8 yıl sonrasında aşk orucunu bozmuş, Avukat Nail Gönenli ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ocak ayında süregelen bu birlikteliğin evliliğe gitmesi beklenirken ayrılık haberi gelmişti.

''Söylenecekler yazıldı...''

Dün akşam tekrardan bir araya gelen meşhur çift ilişkilerine bir talih daha verdiklerini paylaştıkları bir kare ile duyurdu. Nail Gönenli, Şıkel'e sarılmış olduğu fotoğrafın altına ''Söylenecekler yazıldı...'' notu ile kalp emojisi koydu.

İlk kez geçtiğimiz ocak ayında Kuruçeşme’de bir eğlence mekanında görüntülenen ikili, daha sonra el ele kameraların karşısına geçerek, sürpriz birlikteliklerini ilan etmişti.