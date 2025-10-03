Çağla Şıkel, kendi kahvaltı tabağıyla oğlununkini karşılaştırdı

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, fit fiziğiyle de dikkat çekmeye devam ediyor.

Formunu koruyan Şıkel, geçtiğimiz aylarda paylaştığı kahvaltı tabağıyla çok konuşulmuştu.

DAHA ÖNCE DE PAYLAŞMIŞTI

Kuruyemişler ve bazı takviye edici ilaçlardan oluşan bu kahvaltı, sosyal medyada şaşkınlık yaratmıştı.

BU KEZ OĞLUNUN TABAĞIYLA KARŞILAŞTIRDI

Kahvaltıda yine kuruyemişlerden vazgeçmeye ünlü isim bu kez oğlu Kuzey ile tabaklarını karşılaştırdı.