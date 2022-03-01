FOX TV'de Çağla ile Yeni Bir Gün isimli programla sevenlerinin karşısına çıkan Çağla Şıkel koronavirüse yakalandı. 43 yaşındaki iki çocuk annesi Şıkel, testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"İLK KEZ POZİTİFİZ"

Ünlü manken, "Yayınımız banttan devam etmekte. Merak edenler için ilk kez pozitifiz. Ama iyiyiz bir süre dinleneceğiz" diyerek sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BABASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

2017 yılında babası Hüseyin Şıkel'i kalp krizi nedeniyle kaybeden Çağla Şıkel, o dönemi hayatının en önemli kırılma noktalarından biri olduğunu ifade etti. Şıkel, babasıyla ilgili anılarını "Babamın bir akordeonu vardı. Bize şarkı öğretiyordu. Babam Azeri kökenliydi ve çok güzel Azeri türküleri söylerdi. Ayrılık şarkısını ondan dinlemeyi çok severdim. O dönem birlikte söylerdik bu şarkıyı ve bu çok keyif verirdi. Çünkü babamla yaptığım ender şeylerden biriydi. Şimdi o tarz bir müzik duyduğumuzda tam olarak boğazımız düğümleniyor." sözleriyle anlattı.

Hayatının bir diğer dönüm noktasının Türkiye Güzellik Yarışması'nda birinci ilan edildiği o an olarak ifade eden Çağla Şıkel, o dönemleri şu sözlerle aktardı:

"ŞİMDİ BENİ BU HALDE GÖRÜYOR OLSAYDI GURUR DUYARDI!"

Bu durumu ilk başta babamdan saklamıştık. O zamanlarda zaten eğitimlerimden ve dans geçmişimden kaynaklı çeşitli organizasyonlara katılıyordum. Bu tarz etkinliklerden birinde Uğurkan Erez ile tanışmıştım. O bana 'Güzellik yarışmasına girmen gerek' demişti. Öyle bir hayat ile hiç ilgim olmadı. Çok ısrar edince anneme söyledim bu durumu. Ardından elemelere girdim. 500 kişiden ilk 20 kişi arasında kalınca, 'Acaba anneme ve babama söylesek mi bunu?' dedim. Babama söyleyince tabi biraz bozuldu. Pek istemedi bunu. İstemeye istemeye yarışmaya girdim. 500 kişiden 20 kişi arasında kalınca 'Ben de bir şeyler var' demeye başladım. O zaman hiç unutamıyorum. Ben 1. seçildiğimde babam 'İşte bu kadar!' deyip ayağa fırlamış. Annem anlatmıştı bunu ve hiç unutmam. Tabi o dönemler magazinlere düştüğümüz dönemler de yaşadık ve atlattık. Babam için de çok zor bir dönem oldu. Ama şimdi beni bu halde görüyor olsaydı gurur duyardı.