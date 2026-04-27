Çağla Şikel neden yok? Çağla ile Yeni Bir Gün programı kaldırıldı mı?

Now TV ekranlarında her sabah ilgiyle takip edilen "Çağla ile Yeni Bir Gün" programının 27 Nisan Pazartesi günü yayınlanmaması, izleyiciler arasında "program bitti mi?" endişesine yol açtı. Ancak endişelenmenize gerek yok; programın yayından kaldırıldığına dair bir bilgi bulunmuyor. Sabah saat 10:45'te başlaması gereken programın yerine kanal yönetimi tarafından "Yasak Elma" dizisinin tekrar bölümü yayın akışına dahil edildi.

İzleyicileri sevindirecek haber ise yayın akışı planlarında saklı. Now TV’nin haftalık yayın akışına göre, programda kalıcı bir iptal söz konusu değil. Herhangi bir ek aksilik olmazsa, Çağla Şıkel’in 28 Nisan Salı (yarın) sabahı itibarıyla yeniden izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

Programın resmi sosyal medya hesapları veya Çağla Şıkel’in kendi profili üzerinden gün içinde bir "geçmiş olsun" bilgilendirmesi yapılması muhtemel. Şimdilik mevcut tüm veriler, bu durumun sadece tek günlük bir "sağlık arası" olduğunu gösteriyor.