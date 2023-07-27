Çağla Şıkel oğlu Kuzey ile korkularını yenmek için buz dolu fıçıya girdi

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yerini alıyor. Son olarak oğlu Kuzey ile buz dolu su fıçısına giren Çağla Şıkel, o anları sosyal medyadan paylaştı.

"Soğuğa değil, nefesime odaklandım"

Çağla Şıkel'in buz dolu fıçıya girmesinin nedeni tamamen zihnindeki üşümeyle ilgili kalıpları yıkmaktı. Şıkel, buzlu fıçı deneyimini anlattı.

"Seninle böyle bir deneyimi yaşamak inanılmazdı. İyi ki benimleydin oğlum. Teşekkür ederim.

İkimiz de soğuktan nefret ediyoruz, ikimiz de üşümeyi hiç sevmiyoruz. Soğuk suda yüzmeyi soğuk suyla duş almayı da öyle. Öyleydi...

Ama zihnimdeki bu kalıpları yıkmak isterken bir de sağlığa olan faydalarını okudukça denemek için sabırsızlanıyordum. Günlerdir bunun için mental olarak hazırlanıyordum. Soğuğa değil, nefesime odaklandım. Çünkü soğuğun dayanılmaz olduğunu düşünen sadece zihnimiz."