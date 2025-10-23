Çağla Şıkel oğulları ile Boğaz'da jet sörf yaptığı anları paylaştı

Oğullarıyla birlikte Boğaz'da unutulmaz anlar yaşayan ve köprünün altından jet sörfle geçmenin keyfini süren ünlü manken, o anları Instagram hesabından, "Hayatımın en güzel günlerinden biri. Bir hayalim daha gerçek oldu. İstanbul böyle bir başka güzel" notuyla paylaştı. Şıkel'i Boğaz'da jet sörf yaparken görenler ise "Yok artık" yorumunu yapmadan edemedi. Sörfü çok sevdiğini belirten Şıkel, öğrenme aşamasında bacaklarının mosmor olduğu bir kareyi bile "Öğrenirken bazı bedeller ödendi ama onlar bile gülümsetiyor" notuyla paylaşmıştı.