Çağla Şıkel oğulları ile Boğaz'da jet sörf yaptığı anları paylaştı

Ünlü sunucu ve manken Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirdiği keyifli bir etkinliği takipçileriyle paylaştı. Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte jet sörf (elektrikli sörf tahtası) yaparken çekilen eğlenceli anlarını yayınladı.

Özge Çolak

Çağla Şıkel oğulları ile Boğaz'da jet sörf yaptığı anları paylaştı

Ünlü sunucu ve manken Çağla Şıkel, yeni gözde hobisi olan jet sörf konusundaki paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. 

Çağla Şıkel oğulları ile Boğaz'da jet sörf yaptığı anları paylaştı

Geçen yaz Emre Altuğ'dan olan çocukları Kuzey ve Uzay ile birlikte İzmir Çeşme'de motorlu board üzerinde yapılan jet sörf için haftalarca ders alan Şıkel, Eylül ayında İznik Gölü'ndeki deneyiminin ardından bu kez rotasını İstanbul Boğazı'na çevirdi. 

Çağla Şıkel oğulları ile Boğaz'da jet sörf yaptığı anları paylaştı

Oğullarıyla birlikte Boğaz'da unutulmaz anlar yaşayan ve köprünün altından jet sörfle geçmenin keyfini süren ünlü manken, o anları Instagram hesabından, "Hayatımın en güzel günlerinden biri. Bir hayalim daha gerçek oldu. İstanbul böyle bir başka güzel" notuyla paylaştı. Şıkel'i Boğaz'da jet sörf yaparken görenler ise "Yok artık" yorumunu yapmadan edemedi. Sörfü çok sevdiğini belirten Şıkel, öğrenme aşamasında bacaklarının mosmor olduğu bir kareyi bile "Öğrenirken bazı bedeller ödendi ama onlar bile gülümsetiyor" notuyla paylaşmıştı.

Çağla Şıkel oğulları ile Boğaz'da jet sörf yaptığı anları paylaştı

46 yaşındaki Şıkel, sporcu kimliğinin yanı sıra daha önce de Instagram'da paylaştığı kahvaltı tabağıyla gündem olmuştu.  