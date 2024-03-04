Çağla Şıkel ve Emre Altuğ oğulları Uzay'ın 12. yaş gününü kutladı

Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, 2008 yılında nikâh masasına oturmuştu. Kuzey ve Uzay adında iki çocukları olan çift, 2015'te ayrılık kararı almıştı. Boşanmalarına rağmen özel günlerde sık sık bir araya gelen Emre Altuğ ile Çağla Şıkel kural bozmadı.