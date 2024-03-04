Çağla Şıkel ve Emre Altuğ oğulları Uzay'ın 12. yaş gününü kutladı
Boşanmalarına rağmen özel günlerde sık sık bir araya gelen Emre Altuğ ile Çağla Şıkel kural bozmadı. 7 yıllık evliliklerini 2015'te sonlandıran ikili, son olarak oğulları Uzay'ın doğum gününde bir araya geldi.
1 / 7
Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, 2008 yılında nikâh masasına oturmuştu. Kuzey ve Uzay adında iki çocukları olan çift, 2015'te ayrılık kararı almıştı. Boşanmalarına rağmen özel günlerde sık sık bir araya gelen Emre Altuğ ile Çağla Şıkel kural bozmadı.
2 / 7
İkili, son olarak oğulları Kuzey’in doğum gününde bir araya geldi. Çağla Şıkel ve şarkıcı-oyuncu Emre Altuğ'un oğulları Uzay, 12 yaşına bastı.
3 / 7
Çağla Şıkel, eski eşi ve çocuğuyla verdiği pozları Instagram hesabından yayınladı.
4 / 7
"İYİ Kİ VARSIN CANIMIN YARISI"
Şıkel paylaşımına şu notu düştü: ""Bal yavrum, canım oğlum. Doğum günün kutlu olsun. Seni sana anlatamayacağımız kadar çok seviyoruz... İyi ki varsın canımın yarısı..."