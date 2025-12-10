Çağla Şıkel’den 35 yıl sonra gelen itiraf şaşırttı: “Şiir defterimdeki o çocuk… meğer karşımdaymış!
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, katıldığı bir televizyon programında hem şaşırtıcı hem de oldukça duygusal bir itirafta bulundu. Şıkel, çocukluk yıllarında hissettiği masum bir aşkın kahramanıyla yıllar sonra karşılaştığını açıkladı.
Sosyal medya paylaşımları ve başarılı kariyeriyle sürekli gündemde olan ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, özel hayatıyla ilgili dikkat çeken yeni bir itirafta bulundu.
008 yılında evlenip 2015'te yollarını ayırdığı Emre Altuğ ile olan evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki oğlu bulunan Şıkel, bu kez geçmişe uzanan romantik bir anısını paylaştı.
Şıkel, konuk olduğu bir YouTube programında, ortaöğretim ve üniversite yıllarına ait anılarını anlatırken, yıllar önce platonik bir aşkla yazdığı şiirin kahramanıyla yaşadığı ilginç karşılaşmayı anlattı.
Karşılaşma anını "O kadar tuhaf bir karşılaşmaydı ki…" sözleriyle anlatan Şıkel, olayın detaylarını şöyle aktardı:
"İçeri girince 'ne kadar güzel bir çocuk' dedim. Yanımıza geldi. 'O şiir defterine yazdığın kişi benim' dedi. Ben çok şaşırdım. Önce gerçekten anlamadım, üzerinden 35 yıl geçmiş hatırlayamadım. İsmini söyleyince arkadaşları hatırladım. Yanına gidip sohbet ettim sonrasında."